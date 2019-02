Líder da oposição na Câmara campinense se posiciona sobre o projeto das PPPs

O vereador e presidente da bancada de oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, Bruno Faustino, comentou a aprovação do projeto que amplia serviços destinados à parceria público-privada no município.

Ele disse que não estava no dia da votação na CMCG, mas procurou saber dos ‘pormenores’ e ao analisar com a bancada foi identificado que muitos dos pontos colocados na emenda deveriam ter sido discutido antes com a sociedade.

Faustino disse que a emenda é um cheque em branco e um descaso ao setor público.

– O prefeito deveria chamar para si a responsabilidade e não colocar nas mãos dos empresários os setores essenciais para fazer o seu trabalho. Tem alguns pontos que precisam ser discutidos, pois já tem um projeto federal que presa sobre todas as PPPs – destacou.

O vereador ainda disse que a oposição vai judicializar uma ação para que o projeto e a sessão que aprovou a emenda sejam suspensas.

*As informações são da Rádio Campina FM