Líder da oposição afirma ter ‘plano B’, caso CPI da Cruz Vermelha seja barrada

O líder da oposição, deputado Raniery Paulino (MDB), disse ter um plano B de ação, caso a CPI da Cruz Vermelha não consiga a sua instalação na Assembleia Legislativa por conta de outras CPIs já protocoladas na Casa.

Contudo, o deputado afirmou ter esperança que o bom senso prevaleça entre os parlamentares e que seja garantido o contraditório ao próprio governo do Estado.

“Eles estão incomodados com isso porque sabem o que fizeram no verão passado. É importante que o governo, especialmente os gestores responsáveis por terem trazido as Organizações Sociais para a Paraíba, mostrem suas versões. Não há juízo prévio, não haverá hostilidades porque eu não ajo dessa forma. O governador Ricardo Coutinho, quando for convocado, terá tratamento respeitoso como tem que ser, assim como os seus secretários citados na Operação Calvário”, explicou.

Raniery Paulino não quis falar sobre o plano B que poderá ser colocado em ação e informou que, no momento certo, convocará a imprensa para anunciar as ações relativas às investigações paralelas que a oposição fará.