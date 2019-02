Líder da Oposição: “A CPI não se resume à Cruz Vermelha”

O deputado e líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Raniery Paulino (MDB) detalhou a proposta de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Casa de Epitácio Pessoa.

De acordo com Raniery, a CPI não seria restrita a investigar os contratos do Estado com a OS Cruz Vermelha, mas também abrangeria as outras parcerias do Governo com outras Organizações sociais.

– A ideia da CPI não se resume às OS que estão cuidando da Saúde – declarou.