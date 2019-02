Líder da Câmara rebate críticas à gestão Romero Rodrigues

O vereador João Dantas (PSD) rebateu nesta sexta-feira (1) as críticas do também vereador Bruno Faustino (PSB) sobre a administração do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) em Campina Grande. Em discurso duro, Dantas recomendou para o parlamentar: “tire o pé do acelerador”.

Líder de oposição na Câmara de Vereadores, Faustino teria acusado a gestão municipal de fazer de Campina Grande “um canteiro de obras inacabadas”. O vereador listou como exemplo pelo menos quatro obras nesta situação: a Alça Leste, o Ginásio O Meninão, a Vila Olímpica Plínio Lemos e o Conjunto Habitacional Aluízio Campos.

Em contraponto, líder do governo na Casa de Félix Araújo, Dantas cravou que o vereador está “completamente equivocado” em seu diagnóstico sobre essas obras. “Posso falar de cátedra porque já estive dos dois lados: já fui governo e já fui oposição. E, em alguns momentos, sei que se exagera na dose”, acrescentou.

Ao focar em duas dessas obras, Dantas afirmou que a Alça Leste e Aluízio Campos são obras de grande magnitude. Na opinião dele, “uma envolve a pavimentação completa que vai interligar a BR-230 ao bairro do Santo Antônio. E a outra, não se trata de um pequeno conjunto habitacional, são mais de quatro mil casas, um projeto modelo para o Brasil”.

Se é para tratar de obras, segundo o vereador governista, a administração municipal já pavimentou mais de 500 ruas. Para ele, há obras de longo alcance, sobretudo de mobilidade urbana. “A cidade está limpa e as praças, bem cuidadas. Um exemplo é a Praça da Bandeira, cartão postal da cidade. Temos a iluminação natalina, entre outros”, ressaltou Dantas.

Dantas afirmou ainda que Bruno Faustino está em uma posição muito difícil, porque, segundo ele, “fazer oposição em governo ruim é facílimo. Mas fazer oposição a um governo bem avaliado, como o governo do prefeito Romero Rodrigues, é um tiro no pé”. E recomenda: “tire o pé do acelerador”. A dica, segundo Dantas, é para não entrar em descompasso com a opinião pública”.