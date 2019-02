Lançamento da 21ª Consciência Cristã será neste sábado durante a reunião da OMEBE

A VINACC programou para este sábado, dia 23, do mês corrente, o lançamento da 21ª Consciência Cristã. Será de manhã no Templo da Igreja Congregacional do Calvário (ao lado do giradouro do Açude Velho), durante a reunião da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil e do Exterior (OMEBE), conselho estadual da Paraíba.

O presidente da OMEBE, pastor Saul Lafaiete, gentilmente cedeu o espaço à VINACC para que seja feita a apresentação da 21ª Consciência Cristã aos líderes campinenses, principalmente sobre pregadores e palestrantes, locais de eventos paralelos, minicursos e seminários do evento bem como detalhes concernentes à presença de turistas no evento e, consequentemente, ao impacto econômico na cidade, gerado pela “Consciência Cristã”.

O diretor executivo da VINACC e coordenador geral do Encontro Para a Consciência Cristã, Euder Faber Guedes Ferreira, afirmou que será esta uma oportunidade para apresentar o projeto estrutural dentro do qual acontecerá a 21ª edição do evento, que será realizado de 28 de fevereiro a 5 de março, no Complexo do Parque do Povo.

Euder Faber vai destacar a plêiade de pregadores e palestrantes, eventos paralelos e seminários, plenárias e as novidades da Feira do Livro da Consciência Cristã (FELICC), que este ano contará com a participação de 26 das principais editoras evangélicas do Brasil.

“Vamos mostrar toda estrutura do evento este ano, que desperta grande expectativa uma vez que o número de inscrito é duas vezes mais em relação ao encontro do ano anterior”, assegurou Euder Faber, segundo o qual mais de dez mil pessoas já se asseguraram participação através do site www.conscienciacrista.org.br.