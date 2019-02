Justiça Federal solta ´Buega´ Gadelha e outros envolvidos na Operação Fantoche

A Justiça Federal soltou cinco dos dez presos na Operação Fantoche, da Polícia Federal (PF), que investiga um esquema de corrupção envolvendo contratos com o Ministério do Turismo (MTur) e entidades do Sistema S, entre elas o Sesi. Um dos presos foi liberado após audiência de custódia no Recife e outros quatro, em Brasília.

Dentre eles está o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Buega Gadelha, que havia sido detido, após se apresentar na Polícia Federal, em Brasília.

A informação foi repassada na noite desta terça-feira (19) pela Justiça Federal em Pernambuco (JFPE). Ainda segundo o tribunal, outras pessoas ainda podem ser soltas, já que as audiências de custódia seguem acontecendo.

Foram soltos, até a publicação desta reportagem:

Robson Braga de Andrade – presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI);

Ricardo Essinger – presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe);

Francisco de Assis Benevides Gadelha – conhecido como Buega Gadelha, é presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep) e um dos vice-presidentes da CNI;

José Carlos Lyra de Andrade – presidente da Federação das Indústrias de Alagoas (Fiea);

Hebron Costa Cruz de Oliveira – advogado e presidente do Instituto Origami.

De acordo com a Justiça Federal em Pernambuco, eles foram soltos porque já foram ouvidos e não havia mais diligências.

*Com infomrações do G1