Justiça Federal divulga edital para seleção de estagiários de Direito em Guarabira

A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) divulgou edital para seleção de estagiários voluntários do curso de Direito, com três vagas disponíveis, bem como formação de cadastro de reserva, para a Subseção Judiciária de Guarabira. O edital com os detalhes do processo seletivo está disponível no site da JFPB.

A inscrição é gratuita e poderá ser realizada a partir desta segunda-feira (25) até a sexta-feira (1º/03), no horário das 9h às 18h, na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Guarabira, na Rua Augusto de Almeida, n.º 258, Bairro Novo. O candidato deverá preencher um requerimento, que estará à disposição no referido endereço, e apresentar a documentação exigida no edital.

O estagiário terá direito a auxílio-transporte diário de R$ 7,00 e seguro de acidentes pessoais. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais e o estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O processo seletivo compreenderá: a classificação dos candidatos até a 20ª posição, a partir da análise do Coeficiente de Rendimento Acadêmico – CRA junto à instituição de ensino; entrevista pessoal agendada para o dia 13/03, a partir das 14h às 17h; cálculo da média das etapas do processo seletivo.

O resultado preliminar será divulgado até o próximo dia 20 de março, na Seção de Apoio Administrativo da Subseção Judiciária de Guarabira e por meio do Diário Eletrônico da SJPB – Área Administrativa. A homologação do resultado definitivo será no dia 27 do mesmo mês.

Clique AQUI para acessar o edital.