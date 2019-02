Justiça Eleitoral poderá cancelar 17 mil títulos irregulares na Paraíba

A Justiça Eleitoral da Paraíba divulgou uma lista com o nome e o número do título eleitoral de quase 17 mil eleitores que estão prestes a ter o documento cancelado.

Esse diz respeito a quem não votou, e nem justificou a ausência, nos últimos três pleitos, ou seja, nas eleições de 2016 e nos dois turnos de 2018.

A boa notícia é que os faltosos poderão regularizar a situação no período de 7 de março a 7 de maio nos cartórios eleitorais, mas deverão pagar uma multa de R$ 3,50 por cada pleito que não votou. Caso não tenha exercido a cidadania nos últimos três, o eleitor deverá pagar o valor de R$ 10,50.

Em Campina Grande existem três zonas eleitorais, totalizando 285 mil e 200 eleitores. Destes, 2 mil e 200 estão com pendências.

As sanções para quem não tiver com o título eleitoral regular são muitas e inclui a impossibilidade de tirar passaporte, fazer empréstimos em bancos públicos, se matricular em instituições de ensino, ficar com o CPF irregular entre outros.

A lista está divulgada no site do TRE da Paraíba.

*Com informações da TV Paraíba