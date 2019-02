Jurados dizem o que esperam de etapa mais difícil do ‘The Voice Kids’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Depois de uma emocionante etapa de audições às cegas, inicia-se no programa The Voice Kids a fase de batalhas neste domingo (17). Agora, Claudia Leitte, Carlinhos Brown e a dupla Simone e Simaria separam seus times em trios para as apresentações em que apenas um continuará no programa.

“Minha maior expectativa na formação dos trios é a de fazer espetáculos especiais. Meu time é muito versátil e especial. Quero que as crianças brilhem, se divirtam no palco e que o show que eles estão fazendo ali fique sempre registrado na memória de alguém, afirma Claudia Leitte. “Não é uma análise somente técnica do potencial de cada uma delas ali. Eu quero que sejam crianças mesmo, que se deixem levar pela emoção, pela entrega”, completa.

Já as campeãs da edição passada, Simone e Simaria, falam sobre estratégia. “Se eu falar que temos uma estratégia, eu estarei mentindo.

Nunca pensei em vir para o programa para ganhar. Venho para The Voice Kids para me divertir, e aprender”, diz Simaria. “A gente vem com o coração aberto e puro para ajudar esses candidatos em suas trajetórias”, completa Simone. “Buscamos sempre a verdade nas apresentações.”

Brown, que já esteve em outras edições, concorda: “O programa é um processo na formação do artista. O principal é orientar e deixar todos confortáveis, principalmente nos trios durante as ‘Batalhas’.”

“Todas as 24 vozes que entraram no meu time foram precisas dentro da sua responsabilidade e possibilidade de alcance e todos muito disciplinados nos ensaios. Busco por participantes que mostrem confiança, alegria, disciplina e, claro, que divirtam o público”, conta.

Para o apresentador André Marques, a etapa é a que o deixa mais apreensivo. “É a parte mais disputada e mais difícil também, porque entram três pessoas que sabemos, são maravilhosas, mas precisaremos nos despedir de dois.”

“É o triplo de fofura e de emoção. Posso garantir que será lindo”, diz Talita Rebouças, que faz a cobertura dos bastidores.

VEJA COMO FICARAM OS TIMES

Carlinhos Brown

Luisa Ferrari; Raylla Araújo; Carol Roberto; Manuela Lopez; Malu Casanova; Alex Novais; Luis Henrique Alves; Beatriz Freitas; Duda Soares; Henrique Linhares; Maria Clara Maia; Jeane Barreto; Beatryz Zarb; Marianna Araujo; Adônis Tavares; Clara Lima; João Vitor Alves; Nicolly Queiroz; Guilherme Mendes; Cacau Ribeiro e Heloíse Testoni; Sofia Cruz; Iara Abreu; Luigy Oliveira; Tayssa Magalhães.

Claudia Leitte

João Nápoli; Maria Clara Nery; Tita Stoll; Laura Pessanha; Lanna Moutinho; Giulia Levita; Cacá Nascimento; Helô Wanderley; Ana Clara Rodrigues; Guilherme Eiji; Luê Aguiar; Isabella e Rachel Aguiar; Mari Carvalho; Luiza Barbosa; Palloma Gueiros; Pedro Miranda; Yanni Miranda; Arthur Ferreira; Lunnah Novaes e João Pedro Chaseliov; Lavínia Aisar; Anabella; Isabely Fernandes; Isa Lima.

Simone & Simaria

Lucas e Vinicius; Jeremias Reis; Bia Abraão; Esthela Martins; Lívia Valéria; Ana Rízia; Camila Woloszyn; Nicolas Gabriel; Rodrigo Seligmann; Giovana Rezende; Thales Gabrig; Vinicius Casagrande; Vinícius Leite; Isadora Bertolino; Bel Sant’Ana; Yasmim Ruth; Laura Kaori; André Menezes e Sabrina de Souza; Kawan Pedro; Helen e Heloisa; Emanuely Kamily; Polly Angel.