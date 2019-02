Julian Lemos: orientação do MEC para citação de slogan da campanha foi inapropriada

O deputado federal pela Paraíba Julian Lemos, do partido do presidente Jair Bolsonaro (PSL), disse que achou inapropriada a orientação do ministro da Educação, Ricardo Veléz, de pedir que as escolas lessem uma carta do ministro contendo o slogan da campanha presidencial aos alunos, além da filmagem dos alunos cantando o Hino Nacional e enviasse para o MEC.

– Acho que o slogan foi inapropriado porque nem todo mundo ia se sentir à vontade, embora não veja isso como algo fora do normal. Achei que foi um ato de humildade do ministro de pedir desculpas a respeito do caso – disse.

Lemos ainda disse que a maioria dos que se manifestaram contra a orientação do ministro faz parte da ‘esquerda brasileira’ e que não se revoltou no caso da apresentação cultural onde crianças tocavam o corpo de um homem nu.

– Agora essa revolta da esquerda brasileira não teve quando, numa apresentação cultural, crianças tocaram o corpo de um homem. Vejam como os valores são diferentes – criticou.

*As informações são da Rádio Arapuan