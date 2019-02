Juiz das Execuções Penais de Campina Grande participa de debate na TV Itararé

O juiz Gustavo Lyra, diretor do Fórum Afonso Campos e titular da Vara das Execuções Penais de Campina Grande, é o entrevistado do programa ´Ideia Livre´ da TV Itararé, que a partir de hoje, com o fim do horário de verão, volta a ser exibido às 22h15, logo após o Jornal da Cultura, no canal 18.1 (HD) e pela internet no endereço eletrônico www.tvitarare.com.br

Nessa edição, participam como debatedores o defensor público Marcel Joffily de Souza; o advogado e professor Bruno Cadé; e o jornalista e advogado Francisco de Assis Costa.