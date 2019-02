Juiz assume diretoria do Fórum de Campina Grande e destaca metas de trabalho

A conclusão do trabalho de digitalização das ações físicas para inclusão no Processo Judicial eletrônico (PJe), bem como a inserção dos feitos das Varas de Execução Penal (VEP) no sistema virtual, são metas do juiz Gustavo Pessoa Tavares de Lyra, que assumiu, nessa segunda-feira (4), a diretoria do Fórum Affonso Campos, na Comarca de Campina Grande.

Na posse, que reuniu magistrados e servidores, Gustavo Lyra pediu apoio para cumprir as metas estabelecidas e disse que dará continuidade ao trabalho desenvolvido pelo ex-diretor, juiz Alexandre Trineto.

O magistrado afirmou, ainda, que recebeu com muita honra o convite feito pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, e afirmou ser uma missão muito importante.

Gustavo Lyra informou que pretende organizar o Arquivo, otimizando a consulta ao acervo, e concluir a construção do muro de segurança do fórum. Outra meta é ver a viabilidade da construção de anexo ao Fórum.

“Certamente, estamos falando em projeto, que dependerá de aprovação da Presidência do TJPB, e das condições orçamentárias do Poder Judiciário”, explicou.

Logo que recebeu o convite para o cargo, o juiz destacou a gestão do juiz Trineto, que “fez muitas coisas”. Afirmou que “vamos avançar em pontos que podem ser solucionados. Pontos como a questão dos servidores, dos juizados fora do prédio do fórum, analisar e se pensar numa forma de melhor acomodar os servidores e juízes da comarca, porque o espaço físico da unidade judiciária é pequeno”.