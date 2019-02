Jovem é preso acusado de praticar vários assaltos na Zona Sul de João Pessoa

A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 5º Batalhão, retirou de circulação um revólver calibre 32 que vinha sendo usado para a prática de roubos a pessoas, comércios e veículos, em bairros da Zona Sul da Capital.

A arma foi apreendida na manhã desta terça-feira (12), enterrada no quintal de uma casa abandonada, no bairro do Valentina. Na ação, um suspeito de 20 anos foi preso em flagrante.

Conforme informações do Capitão Bertuni Silva, o preso seria o responsável por alugar a arma para a prática dos crimes. “Recebemos informações precisas sobre a utilização dessa arma na prática de assaltos, tanto que achamos o local exato onde ela estava enterrada, e conseguimos prender um suspeito que seria o responsável por alugar a arma, como também de praticar roubos com ela, fato que será aprofundado com as investigações que a Polícia Civil irá fazer”, disse.

O preso e a arma apreendida foram levados para a Central de Polícia Civil, no Geisel.