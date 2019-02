Jovem é levado à delegacia por dar aula de Educação Física de forma irregular em JP

Da Redação com Ascom. Publicado em 3 de fevereiro de 2019 às 12:32.

Um jovem, de 26 anos, foi conduzido à Central de Polícia de João Pessoa, neste sábado, por estar dando aula de educação física sem a documentação necessária para este tipo de atividade.

A ação foi realizada pelo Conselho Regional de Educação Física da 10ª Região – Paraíba (CREF10/PB), que monitorava, há alguns dias, uma denúncia de que uma pessoa estaria ministrando as aulas, ilegalmente, na região da praia.

De acordo com o diretor de orientação e fiscalização do CREF10/PB, Bruno Moura, assim que chegou ao Conselho, a denúncia passou a ser monitorada.

“Neste sábado, fomos prontos para realizar a abordagem e averiguar se havia, realmente, a prática ilegal”, disse. “Na hora da ação, descobrimos que se tratava de um jovem sob suposta supervisão. As pessoas que se identificaram como supervisoras mostraram os registros delas junto ao CREF10, disseram que o rapaz seria estagiário, mas não apresentaram o documento de comprovação”, complementou.

Na delegacia, o suposto estudante e uma das pessoas que se colocaram como supervisoras do estágio assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, agora, responderão a inquérito em liberdade.

“Precisamos nos unir contra qualquer intenção de realizar atividades ou exercícios físicos de forma ilegal. Estamos intensificando as ações de fiscalização e as denúncias têm ajudado muito nesse sentido”, ressaltou o presidente do Conselho, Francisco Martins da Silva.