Jornalista será ordenado diácono permanente da Diocese de Campina Grande

Foi agendada para o dia 26 de abril (19h, no Santuário do Catolé, sob a presidência do bispo diocesano Dom Dulcênio) a ordenação de 14 diáconos permanentes da Diocese de Campina Grande.

Na lista dos diáconos está o jornalista Anchieta Araújo (foto), editor de jornalismo da TV Itararé e apresentador do Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM (104.1).

*fonte: coluna Aparte, assinada no paraibaonline.com.br pelo jornalista Arimatéa Souza. Para ler a coluna inteira, acesse AQUI.