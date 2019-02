Joás de Brito deixa o TJPB organizado e com um Controle Interno de alto nível

Ao transmitir a Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba ao desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, o desembargador Joás de Brito Pereira Filho afirmou estar convicto de ter deixado o Poder Judiciário organizado e com um Controle Interno de alto nível, que irá ajudar a nova administração.

Joás de Brito avaliou positivamente a sua gestão e disse que volta a atuar na Câmara Criminal, de onde saiu para administrar o Tribunal de Justiça. Disse estar a disposição do novo presidente e pronto para seguir outras missões em que o desembargador Márcio Murilo necessite de sua contribuição.

Ao falar sobre as realizações a frente do TJPB, o ex-presidente lembrou que travou uma batalha jurídica e conseguiu resgatar a autonomia do Poder Judiciário.

“Iniciamos a administração com muita discussão jurídica, mas suplantamos tudo isso e, depois, demos encaminhamento a um árduo trabalho. Investimos em Tecnologia da Informação e na transparência. Abrimos o orçamento para que todos tivessem conhecimento dos contratos existentes no Tribunal e das dificuldades que o Órgão Judiciário estava passando. Fechamos com chave de ouro, por meio de um acordo firmado com o Governo do Estado da Paraíba, resgatando a harmonia entre os Poderes”, declarou.

Em relação ao prédio do Palácio da Justiça que estava interditado, o desembargador Joás observou que, ainda em sua gestão, conseguiu entrar em um acordo com o Governo do Estado, que assumiu o compromisso de restaurá-lo.

“Nós também conseguimos finalizar uma bela obra que é o Complexo de Mangabeira. Essa construção foi iniciada pelo desembargador Marcos Cavalcanti, conseguimos finalizar e inauguramos recentemente. Uma obra maravilhosa e que gerou economia para o Poder Judiciário”, frisou.

Por fim, o desembargador Joás de Brito deixou uma mensagem de agradecimento a todos os servidores, em especial, à sua equipe, que atuou com ele nos dois anos de gestão.

“Eu me sinto, hoje, aliviado, por ter cumprido a missão que me foi dada, e quero desejar ao desembargador Márcio Murilo muito sucesso e que Deus o abençoe”, finalizou.