João Pessoa registra em 12 horas o volume de chuva previsto para o mês

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 13 de fevereiro de 2019 às 15:21.

Entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (13), a cidade de João Pessoa recebeu um volume de chuvas acima da média, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Nas últimas 12 horas o volume registrado foi de 99 milímetros (mm), o que equivale ao previsto para todo o mês de fevereiro.

Em virtude do volume de precipitação, as equipes da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) estão mobilizadas em diversos pontos da Capital.

Até a manhã desta quarta-feira (13), nenhuma ocorrência foi registrada pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Os chamados de urgência podem ser feitos pela população através do número 0800 285 9020.

O coordenador da Defesa Civil, Noé Estrela, está à frente das equipes que estão em alerta em vários pontos da cidade.

“Ainda não registramos ocorrências, mas estamos monitorando todas as áreas de risco de forma a minimizar os efeitos da chuva. Ficamos impressionados com o volume registrado nas últimas horas e, por isso, redobramos a atenção em algumas áreas e estamos trabalhando de forma integrada com várias secretarias para atender de forma rápida qualquer chamado”, disse.

João Pessoa em Ação – Os trabalhos do programa ‘João Pessoa em Ação’ tem por objetivo realizar serviços na rede de drenagem, poda em árvores de grande porte, além da limpeza nas vias, para evitar acúmulo de lixo e areia na linha d’água, de modo que comprometa as galerias pluviais.

Ao longo desses anos, o programa João Pessoa em Ação conseguiu, inclusive, tirar do mapa de risco pontos considerados críticos da cidade, com históricos de alagamentos e deslizamentos.

Ainda fazem parte do programa João Pessoa em Ação a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Guarda Municipal.

Implantado pela PMJP em 2013, o programa acontece todos os anos, com a finalidade de estabelecer procedimentos estratégicos de serviços preventivos, proporcionando o atendimento eficiente junto aos pessoenses.

Previsão – O Inpe alerta para fortes chuvas nas próximas 72 horas. De acordo com o órgão, ocorrerão pancadas de chuva que, localmente, poderão ser intensas e acompanhadas de rajadas de vento, durante a quarta-feira (130. Ao final do dia, haverá condição para acumulados expressivos em pontos isolados.