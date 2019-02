João Doria diz que Bolsonaro deve deixar hospital esta semana

Após encontro de cerca meia hora com o presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria, disse hoje (11) que Bolsonaro deve ter alta do Hospital Israelita Albert Einstein até sexta-feira (15).

“Esta semana ele sairá do hospital e está bastante convencido disso. Foi dito para ele pelos médicos que esta é a última semana dele aqui como nosso vizinho no Palácio dos Bandeirantes. Esta semana ele já estará de volta a Brasília com certeza.”

O governador disse que Bolsonaro está bem-humorado, com boa aparência e disposto. Segundo ele, no encontro conversaram sobre reforma da Previdência.

De acordo com Doria, ainda esta semana o presidente se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para conversar sobre a reforma da Previdência.

“O presidente deverá estar sexta-feira com o ministro Paulo Guedes para fechar o texto final que será encaminhado ao Congresso [Nacional] na semana que vem, mas ele mesmo falará sobre isso tão logo esteja em Brasília”, disse o governador, acrescentando que essa é uma avaliação pessoal.

No dia 20, Doria informou que haverá uma reunião de governadores em Brasília para tratar da reforma da Previdência. O objetivo é que juntos consigam mobilizar suas bancadas em torno da aprovação da proposta que será encaminhada pelo governo federal.

“A avaliação [de envio do texto ao Congresso] é minha, imaginando que, ao longo da próxima semana, em tese, ele possa apresentar ao Congresso Nacional, tendo em vista que no dia 20 nós temos uma reunião com os governadores, a proposta será apresentada aos governadores. Supostamente um dia antes ou no mesmo dia estará sendo apresentada [a proposta] ao Congresso Nacional, a quem cabe evidentemente decisão e votação.”

Doria disse que participarão da reunião em Brasília com os governadores Guedes, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Mobilização

O governador disse que vai trabalhar intensamente com senadores e deputados para garantir a aprovação da reforma. A bancada paulista na Câmara reúne 70 parlamentares, entre eles Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Joice Hasselmann (PSL-SP), que estão entre os mais votados do país e são aliados do Palácio do Planalto.

“Nós vamos mobilizar a bancada paulista do PSDB e a bancada do PSDB de outros estados também e até de partidos coligados, no caso específico aqui de São Paulo, que mantém uma coalizão conosco, com vista à aprovação da reforma da Previdência tão logo ela seja apresentada ao Congresso Nacional. Esse é um compromisso nosso com o Brasil e com o presidente Bolsonaro”, disse Doria.