João Azevêdo recebe visita da cônsul geral da Alemanha para o Nordeste

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 11 de fevereiro de 2019 às 22:51.

O governador João Azevêdo recebeu, nesta segunda-feira (11), na Granja Santana, a visita da cônsul geral da Alemanha para o Nordeste, Maria Könning-de Siqueira Regueira.

Na oportunidade, eles discutiram possibilidades de parcerias nas áreas do turismo, da cultura e da educação. Também participaram do encontro, o secretário do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Gustavo Feliciano; e o secretário de Cultura, Damião Ramos.

No encontro, João Azevêdo ressaltou a importância de buscar novas parcerias para atrair investimentos para o Estado. “Nós tivemos a oportunidade de tratar de eixos de investimentos que a Alemanha pode trazer a Paraíba. É importante abrir esse leque de possibilidades para que o Estado gere empregos; gerando emprego, gera renda e qualidade de vida”, reforçou.

Durante a reunião, o governador também destacou ações importantes adotadas pelo Governo da Paraíba nas áreas da segurança hídrica, mobilidade urbana e energia e ressaltou o avanço do Estado nos índices educacionais após a implantação das Escolas Cidadãs Integrais e do programa Giramundo.

“Nós estamos dando aos jovens a capacidade de sonhar mais alto e o nosso desafio agora é universalizar esse sistema para que os jovens de todas as cidades da Paraíba tenham a possibilidade de estudar numa escola integral. Já o Giramundo aumentou a motivação dos alunos que passaram a estudar mais para conseguir realizar o sonho de aprender outra língua e de conhecer uma nova cultura”, explicou.

A cônsul Maria Könning-de Siqueira Regueira disse que ficou impressionada com a explanação feita pelo governador sobre as ações desenvolvidas pela gestão em todo o Estado. Ela também convidou João Azevêdo para participar do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que será sediado na cidade de Natal, em setembro deste ano.

“Vamos buscar possibilidades de cooperação. Será uma oportunidade dos empresários alemães descobrirem as potencialidades da Paraíba e dos demais Estados do Nordeste. Ao longo de seus 37 anos, esta é a segunda vez que o evento acontece em um estado do Nordeste e lá estarão representantes da economia e da política da Alemanha e nós podemos contribuir para o desenvolvimento da Região”, enfatizou.

Para o secretário de Cultura, Damião Ramos, a reunião foi promissora e assegurou a viabilidade de projetos e convênios entre a Paraíba e a Alemanha.

“O consulado não só abriu as suas portas, mas veio pessoalmente ao nosso encontro. O governador João Azevêdo, com muita competência, fez uma demonstração sobre as necessidades da Paraíba, que são pertinentes à cooperação do governo alemão, e também tivemos a oportunidade de apresentar os nossos interesses na área da cultura”, declarou.

O secretário do Turismo e do Desenvolvimento Econômico, Gustavo Feliciano, disse que o encontro deve resultar em parcerias para atração de novos investimentos para o Estado.

“Nós estamos desenvolvendo várias ações para fomentar o turismo da Paraíba e uma visita como a de hoje é de extrema importância, pois viabiliza parcerias para incrementar ainda mais nossa economia”, avaliou.

Ao final da reunião, o governador e a cônsul trocaram presentes. João Azevêdo presenteou Maria Könning-de Siqueira Regueira com o quadro ‘Bumba Meu Boi’, do artista paraibano Clóvis Júnior.