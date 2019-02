João Azevêdo inaugura UPS Colinas do Sul em João Pessoa

O governador João Azevêdo inaugurou, nesta sexta-feira (8), a Unidade de Polícia Solidária (UPS) Colinas do Sul, que vai atender 33 mil moradores do bairro de Gramame, que abriga o loteamento Colinas do Sul, conjunto Gervásio Maia e os residenciais Irmã Dulce, Vista Alegre e Colinas de Gramame.

A Unidade recebeu investimentos de R$ 20 mil na reforma, aquisição de ar-condicionado, mobília, equipamentos e sinalização do local; e mais R$ 312 mil em viaturas para atuar na região.

Durante a solenidade, o governador João Azevêdo também assinou um decreto que dá nome a 24 quartéis e autorizou a deflagração da 33ª fase da Operação Impacto, que tem o objetivo de prevenir roubos, crimes contra a vida e combater o tráfico, o uso ilegal de armas de fogo, promovendo a sensação de segurança esperada pelos moradores das localidades ocupadas pela operação.

A primeira inauguração da gestão de João Azevêdo foi prestigiada pela vice-governadora Lígia Feliciano; pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino; pelos deputados estaduais Edmilson Soares, Genival Matias e João Gonçalves; por secretários e auxiliares da gestão; dentre outras autoridades.

Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo estadual falou da honra de iniciar a caminhada de inaugurações de sua gestão com a entrega de um equipamento de segurança pública para os moradores do Colinas do Sul.

“É muito bom iniciar as inaugurações do governo com uma política de extrema importância para todos nós. A segurança pública tem sido olhada, tratada e vista por nós com compromisso; nós conseguimos reduzir todos os índices quando se trata de segurança. O nosso Estado é visto como exemplo e isso é conquistado por homens e mulheres que atuam na área. A segurança continuará tendo a atenção e o respeito merecidos e o esforço do governo para fazer mais investimentos”, assegurou.

O secretário de Segurança Púbica, Jean Francisco, destacou que as Unidades de Polícia Solidária têm sido determinantes para a redução da criminalidade no Estado.

“Esse é um importante equipamento que a Secretaria tem instituído e a ocupação de área, o treinamento e capacitação dos policiais na filosofia do policiamento solidário têm trazido excelentes resultados; isso é, efetivamente, política de segurança pública”, ressaltou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Euller Chaves, enalteceu a atuação dos policiais para garantir a segurança dos paraibanos. “Nós lutamos e trabalhamos em favor dos mais humildes, dos que mais precisam; essa é a polícia do povo paraibano. As Unidades de Polícia Solidária têm buscado mais proximidade com a população; é importante que as pessoas conheçam a polícia e a polícia conheça as pessoas para juntos estabelecermos novos horizontes para a comunidade. Vamos garantir a paz e a tranquilidade para essa região”, assegurou.

A Unidade Colinas do Sul é a 27ª UPS instalada na Paraíba e recebeu o nome do Sargento Sandro Pereira da Silva. Ela funcionará com 46 policiais da Força Tática do 5º Batalhão, sob o comando do Capitão Bertuni Silva.

Os militares foram capacitados com o curso de promotor de polícia comunitária, que busca uma filosofia de proximidade com os moradores, conhecendo a realidade da comunidade e sendo reconhecidos pelos moradores locais, visando a redução dos indicadores da criminalidade, desde a prevenção dos crimes contra a vida, como também de eventuais problemas da comunidade.

A UPS conta com recepção; gabinete do Comando da Força Tática; alojamentos masculino e feminino; banheiros; e copa.

“A Polícia Militar vem desenvolvendo um trabalho importante na Zona Sul da Capital; o trabalho social de policiamento é um desafio. Nós desenvolvemos um trabalho com a comunidade e não fazemos apenas um policiamento repressivo, mas de aproximação e de diálogo e humanidade, construindo uma parceria com a sociedade”, destacou o Capitão Bertuni Silva.

O vigilante Sérgio do Nascimento, que acompanhou a solenidade de entrega da UPS, falou que o equipamento é um sonho antigo da população.

“Essa UPS traz mais segurança para nós. É um equipamento almejado por toda a sociedade; todos os moradores estão muito satisfeitos. A partir de agora, vamos ter mais tranquilidade para sair de casa e poderemos andar pelas ruas dos bairros com mais segurança”, disse.

A recepcionista Maria da Conceição de Lima também fez questão de marcar presença no evento e manifestou sua confiança no trabalho da polícia. “É bom saber que a comunidade tem um suporte da polícia perto de casa, vai ser muito bom ver as guarnições sempre fazendo rondas”, avaliou.

O diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Cineasta Linduarte Noronha, Tarcísio Batista, agradeceu a iniciativa do Governo do Estado e disse que a UPS garantirá a segurança dos alunos. “Essa obra tem uma importância muito grande para nossa escola porque nós funcionamos no período da noite. Com a polícia por perto, os nossos estudantes ficam mais tranquilos porque vamos ter segurança total”, enfatizou.