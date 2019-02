João Azevedo diz que houve quebra de acordo de Galdino com a base governista

A eleição do deputado Adriano Galdino (PSB) também para o segundo biênio na presidência da Assembleia legislativa deixou a base governista estremecida, uma vez que, o colega Hervázio Bezerra (PSB) era dado como certo, o segundo presidente da Casa.

O fato é que com a desistência do deputado Tião Gomes (Avante) para presidente do Poder Legislativo abriu-se um racha entre os deputados da base governista, que tiveram que escolher entre Galdino, indicado por Tião em detrimento de ter a vice-presidência assegurada e o ex-líder do governo, Hervázio Bezerra.

O resultado terminou sendo favorável a Galdino, que ganhou a segunda Mesa com 23 votos contra 13 e com isso acabou quebrando o acordo, fato alegado pelo próprio governador João Azevedo (PSB), que esteve em reunião ontem, com Hervázio e Galdino.

“A base do Governo honrou o compromisso que tinha. Nós referendamos dois nomes para Assembleia, que foi o nome de Adriano e de Hervázio. No primeiro biênio a base inteira votou para eleger o deputado Adriano e no segundo biênio os deputados entenderam que deveriam fazer alteração. Foi uma quebra de acordo feito anteriormente, entretanto, cabe à Assembleia decidir seu próprio destino”, avaliou Azevedo.