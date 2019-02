João Azevêdo destaca investimentos de R$ 1 bilhão na PB em 2019 em mensagem à ALPB

O governador João Azevêdo apresentou, nesta segunda-feira (4), durante sessão solene de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, as metas de sua gestão aos deputados estaduais.

Em sua mensagem, o chefe do Executivo destacou que o governo tem “uma programação elaborada que vai dos próximos 100 dias até os próximos 48 meses” e deve investir, apenas em 2019, recursos da ordem de R$ 1 bilhão em todas as regiões do Estado.

Dentre as ações programadas para a área de recursos hídricos, está a garantia de verbas para o andamento das obras do canal Acauã-Araçagi e a viabilização, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, da execução do terceiro eixo da transposição do Rio São Francisco. Além disso, a gestão irá destinar R$ 9 milhões para a recuperação de barragens em 23 municípios.

João Azevêdo também anunciou a reforma e a requalificação da Maternidade Frei Damião, em João Pessoa, que passará a oferecer mais vagas, segurança e tranquilidade para as mães paraibanas.

Em relação à segurança pública, adiantou que o governo irá investir na implantação do Batalhão Motorizado, na ampliação do Sistema de Rádio Comunicação Digital e na instalação de Centros de Monitoramento e Controle em municípios estratégicos. “Além de redução em todos os índices relacionados à prevenção e combate à violência, investimento em logística e inteligência irão proporcionar o equacionamento necessário para que, além da continuada queda da criminalidade em nosso Estado, a sensação de segurança possa chegar à população no mesmo patamar”, enfatizou em sua mensagem.

Ele também anunciou a segunda fase do programa “Caminhos da Paraíba”, que irá priorizar, a partir de agora, a interligação entre regiões, com o objetivo de criar novos espaços de produção e circulação de mercadorias.

O governador também assegurou que o projeto Costa do Sol sairá do papel. Segundo ele, o edital para a seleção de empresas interessadas na construção de hotéis nas proximidades do Centro de Convenções será lançado em breve.

O chefe do Executivo estadual ainda destacou, em seu pronunciamento, a realização de concurso público que oferecerá mil vagas para a Educação, a ampliação das Escolas Cidadãs Integrais, o pagamento dentro do mês trabalhado do funcionalismo público, o reajuste salarial do magistério e a redução nas contas de energia que beneficiará cerca de 500 mil paraibanos. “Harmonizar interesses, equacionar recursos, estabelecer prioridades e perseguir avanços são as linhas inseridas nas páginas reservadas para os próximos quatro anos”, acrescentou.

Prestigiaram a solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Márcio Murilo da Cunha Ramos; o procurador-geral de Justiça, Francisco Seráphico; e secretários de Estado.