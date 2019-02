João Azevêdo assina ordem de serviço para construção de ponte em Mogeiro

O governador João Azevêdo vai assinar nesta quarta-feira (27) a ordem de serviço para as obras de construção da ponte em concreto estrutural na cidade de Mogeiro, ligando a rodovia PB-066 à Avenida Ministro José Américo de Almeida. A solenidade está prevista para 10h, no pátio do Mercado Central do município.

A ponte beneficia diretamente 13.308 habitantes do município, além de muitos outros usuários da rodovia. Com uma extensão de 40 metros, a obra terá um investimento do Governo do Estado, com recursos próprios, de mais de R$ 1 milhão.

Pelo local trafegam, diariamente, centenas de veículos, contribuindo para apoiar o desenvolvimento socioeconômico da região; modernizando a infraestrutura viária da cidade; oferecendo conforto e segurança aos moradores dessa localidade; trazendo melhoras na mobilidade urbana e também na qualidade de vida da população beneficiada.

A construção da ponte estará a cargo da Construtora Camargo e Camargo Engenharia, que terá o prazo para concluí-la até junho de 2019. Os principais serviços programados são demolição de passagem-molhada existente no local, fundação direta em sapatas, meso-estrutura constituída por dois encontros e dois pilares intermediários, tabuleiro em laje sem vigas longitudinais, guarda-rodas, passeios e guarda-corpos laterais.

O superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba, Carlos Pereira de Carvalho e Silva, disse que a ponte é de grande importância para a população da cidade, já que nos períodos de chuvas a falta de uma passagem adequada para veículos causava uma série de transtornos.