Isenções previdenciárias chegarão este ano a R$ 54 bilhões

Em meio às discussões para a redução do déficit da Previdência, o governo prevê renúncia de R$ 54,56 bilhões em arrecadação de INSS em 2019, informa o jornal O Estado de São Paulo.

Dadas a micro e pequenas empresas, entidades filantrópicas e exportadoras agrícolas, essas isenções, previstas em lei, foram de R$ 46,3 bilhões em 2018, o equivalente a um quarto do rombo de R$ 195,2 bilhões da Previdência no ano passado, ainda conforme o jornal.

Em 2018, as empresas do Simples Nacional concentraram a maior parte das renúncias previdenciárias: R$ 25,8 bilhões. Entidades filantrópicas foram beneficiadas com R$ 11,1 bilhões. Este grupo inclui hospitais e universidades privadas, que cobram pelos serviços que prestam e são responsáveis pela maior parte da renúncia.

