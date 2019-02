Investimento na marca Carnaval da Paz deve superar expectativas, diz secretária

As prévias carnavalescas já estão a todo vapor em Campina Grande. O final de semana foi de muita animação nas ruas da cidade. O Campina Folia, como está sendo chamado pela Prefeitura, antecipa o período de maior circulação de turistas, durante o período, que é o Carnaval da Paz.

A marca foi criada para fortalecer o turismo durante o período e consolidar o evento com o maior retiro espiritual do mundo.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, os eventos religiosos e filosóficos se iniciam a partir do dia 28 de fevereiro e seguem até 5 de março. A procura pelos hotéis, segundo ela, está maior que a do ano passado.

Rosália disse que devido à divulgação do evento este ano, com outdoors em diversas cidades da Paraíba e também em outros estados, mídia em rádios e também na internet, o próximo ano deve superar as expectativas.

– A cidade entra num momento de paz e espiritualidade. O prefeito Romero, mesmo com a crise econômica, tem dado aporte financeiro para os eventos e, com certeza, teremos um evento de grande sucesso. Temos o Campina Folia, que vai até o dia 28 fechando sua programação, mas o Carnaval da Paz é uma marca muito forte, assim como o São João e o Natal Iluminado, porque é o único no Brasil assim, e temos a opção de um turismo diferente. Temos investido e o resultado do próximo ano vai ser maior, com mais turistas na cidade – disse.

Os eventos religiosos e filosóficos que serão realizados são: Alegrai-vos, A Palavra Revelada, Consciência Cristã, É Além, Miep, Nova Consciência e Renascer.

*Informações da Rádio Campina FM