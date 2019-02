Internado em São Paulo, Bolsonaro vai acompanhar eleição no Congresso pelo WhatsApp

TALITA FERNANDES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Do quarto do hospital Albert Einstein, onde se recupera de uma cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro deverá manter pelo WhatsApp conversas com seus auxiliares sobre a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, nesta sexta-feira (1º).

Internado em São Paulo desde domingo (27), o presidente está impedido de conversar em excesso -a recomendação médica tem como objetivo evitar o acúmulo de gases na região do abdômen, o que poderia atrasar o processo de cicatrização. A estimativa é que Bolsonaro permaneça no hospital até pelo menos a metade da próxima semana.

De acordo com assessores de imprensa do presidente, ele não demonstra preferências entre os candidatos que disputam os comandos das duas casas legislativas, apesar de o PSL apoiar Rodrigo Maia (DEM-RJ) na Câmara e, no Senado, Onyx Lorenzoni (Casa Civil) preferir Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Paulo Guedes (ministro da Economia), Renan Calheiros (MDB-AL)..

Contudo uma ligação feita por Bolsonaro a Renan na noite de quinta-feira (31) deu pistas sobre a preferência do governo. A divulgação do telefonema levou o presidente e Onyx às redes sociais para criticar a imprensa e informar que todos os candidatos à presidência do Senado haviam recebido uma ligação do mandatário. Renan, inclusive, criticou Onyx.