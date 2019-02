Interdição no bloco cirúrgico do Trauminha de João Pessoa começa nesta quinta

Começa a partir da zero hora desta quinta-feira (14) a interdição ética médica de um dos blocos cirúrgicos do Complexo Hospitalar de Mangabeira Tarcísio Burity – Ortotrauma, conhecido como Trauminha.

A interdição, que impede os médicos de realizarem procedimentos no setor, é resultado de uma fiscalização do conselho no hospital, na última terça-feira (12), em que foram identificados problemas graves no bloco cirúrgico, como buracos no teto, infiltrações, ferrugem e mofo, causando sérios riscos aos pacientes.