Inscrições abertas para o Pré-Vestibular Solidário da UFCG

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) está com inscrições abertas para alunos da rede pública estadual e para bolsistas na rede particular realizarem um cursinho preparatório para o Enem, através do Pré-Vestibular Solidário.

Estão sendo ofertadas 350 vagas, e as inscrições ocorrem até o dia 20 de fevereiro no campus da UFCG em Campina Grande, no rol da entrada da biblioteca central, das 8h às 18h.

Para se inscrever, o estudante deve levar a cópia dos documentos pessoais, como RG, CPF, Histórico Escolar ou Certificado Escolar, Declaração de matrícula de quem está concluindo o ensino médio neste ano.

As aulas se iniciam no dia 11 de março.

Mais informações podem ser encontradas no site da universidade.

*As informações são da Rádio Campina FM