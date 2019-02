IMEQ promete intensificar fiscalização sobre produtos escolares

Com a proximidade das aulas, o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba (IMEQ) promete intensificar, ao longo desta semana, o trabalho de fiscalização sobre os produtos escolares.

Ações semelhantes ocorrerão em todo o país sob a coordenação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Vários itens serão supervisionados. Entre eles: Lápis, caneta, lapiseira, borracha, cola, tesoura, giz de cera, estojo, caderno, livro, bolsa, etc. Os brinquedos também serão alvos da ação.

O objetivo é dar segurança para que os pais possam levar um produto confiável para casa. Foi o que afirmou o engenheiro Arthur Galdino, diretor superintendente do IMEQ.

Ao fazer as compras, Galdino recomenda aos pais observarem se o produto infantil tem o selo de autorização do Inmetro.

As ações serão intensificadas ao longo desta semana, mas elas já acontecem com periodicidade.

Segundo ele, quem comprou com antecipação não está prejudicado, porque as operações de fiscalização são constantes.

Com ações semanais, segundo Galdino, o IMEQ também faz fiscalização sobre as bombas dos postos de combustíveis e as balanças de peso utilizadas em padarias e supermercados.

O órgão estadual é mais conhecido pela antiga nomenclatura: Instituto de Pesos e Medidas do Estado da Paraíba, o famoso IPEM.