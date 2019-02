IFPB de Campina Grande oferta vagas para o curso técnico em Administração

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) está com inscrições abertas para o curso técnico em Administração. Este é destinado a quem ainda não realizou o ensino médio, e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.

Estão sendo ofertadas 40 vagas para egressos de qualquer instituição de ensino. A inscrição pode ser feita na recepção do IFPB, das 8h às 19h, de hoje (12) até a próxima sexta-feira (15).

– Quem pode se inscrever são pessoas que ainda não concluíram o ensino médio e que sejam maior de 18 anos, sem limite de idade, pois até idosos podem participar. Além do curso, o aluno sai também formado no ensino médio – disse a diretora de Ensino do IFPB, Ana Cristina Oliveira.

Os interessados devem levar cópia e original do documento de identidade, certificado de conclusão do ensino fundamental e comprovante de residência.

– O curso tem duração de três anos. É um curso noturno, então tem quatro aulas por noite e esse curso de três anos já inclui o ensino médio, com suas matérias normais, e o profissionalizante, que terá 1.200 horas – concluiu a diretora.

*As informações são da Rádio Campina FM