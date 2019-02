Idosos festejam carnaval no Sesc em Campina

Da Redação com Ascom. Publicado em 26 de fevereiro de 2019 às 23:20.

A tarde desta terça-feira (26) foi de muita festa e animação para os idosos que fazem parte dos grupos do Trabalho Social com Idosos (TSI), do sesc em Campina Grande. Cerca de 250 pessoas, participam das atividades semanais como reuniões, palestras e passeios, além de encontros e viagens.

Para o Folia TSI, foi programada uma gama de atividades, como brincadeiras dos tradicionais carnavais, música ao vivo com marchinhas, desfile de lindas fantasias e o principal, muita animação com samba e frevo bem alinhados e com passos bem ensaiados.

A festa aconteceu na unidade Açude Velho, a partir das 15h, direcionada exclusivamente aos participantes dos grupos de idosos, com entrada franca.