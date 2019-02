HUAC é a única instituição da rede pública em Campina a realizar teste ergométrico

Da Redação com Ascom. Publicado em 26 de fevereiro de 2019 às 9:45.

O Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), da Universidade Federal de Campina Grande e vinculado à Rede Ebserh, é a única instituição pública de Campina Grande que realiza teste ergométrico pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A oferta do procedimento é recente no hospital e vem suprir uma antiga demanda da comunidade. Os exames são realizados às segundas, terças e quintas-feiras, das 13h às 19h.

De novembro de 2018, quando o serviço foi implantado, a janeiro de 2019, mais de 160 pessoas foram submetidas ao procedimento no HUAC-UFCG. Foram realizados 25 atendimentos em novembro, 55 em dezembro e 81 em janeiro.

Segundo a gerente de Atenção à Saúde do HUAC, médica Consuelo Padilha, a implementação de testes ergométricos para usuários do SUS soma-se a outros importantes avanços no setor de Cardiologia do hospital.

“Em 2018, tivemos um incremento de cerca de 300% no número de atendimentos cardiológicos e exames de eletrocardiograma bem como implantamos consulta cardiológica combinada com eletrocardiograma. Além disso, obtivemos maior agilidade nos pareceres e consultas destinadas à avaliação de risco cirúrgico, com consequente celeridade na realização de cirurgias”, afirmou a gestora.

Uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) obriga a realização de teste ergométrico, em esteira ou ciclo, apenas por um médico especializado, que deve acompanhar todas as etapas do exame aplicado aos pacientes. Isso porque o profissional precisa estar habilitado e capacitado para atender emergências cardiovasculares que porventura ocorram.

Conforme informações do CFM, “o teste ergométrico é um procedimento em que o paciente é submetido a um esforço físico programado e individualizado com a finalidade de avaliar as respostas clínica, hemodinâmica, autonômica, eletrocardiográfica, metabólica e, eventualmente, ventilatória ao exercício”.

É um método universalmente aceito para o diagnóstico de doenças cardiovasculares, também sendo útil “na determinação prognóstica e na avaliação da resposta terapêutica, da tolerância ao esforço e de sintomas compatíveis com arritmias”.