HUAC atende pacientes com doenças que são alvo da campanha Fevereiro Roxo

Três doenças incuráveis, Alzheimer, Lúpus e Fibromialgia, são o foco da campanha Fevereiro Roxo, realizada em todo o Brasil com o objetivo de conscientizar sobre o diagnóstico correto e o tratamento dessas patologias.

No Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), filiado à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), o atendimento aos pacientes é feito por especialistas em Reumatologia, Geriatria e Neurologia.

Segundo a gerente de Atenção à Saúde do HUAC, médica Consuelo Padilha, a unidade de saúde não dispõe de ambulatórios ou serviços específicos sobre essas três doenças, mas conta com profissionais especializados.

“Nosso atendimento ocorre durante todo o ano, de forma normal. No caso de Lúpus e Fibromialgia, os pacientes são atendidos por reumatologistas. Usuários com suspeita ou diagnóstico de Alzheimer recebem assistência da Geriatria e Neurologia”, explicou Consuelo Padilha.

A campanha Fevereiro Roxo une as doenças Alzheimer, Lúpus e Fibromialgia (aparentemente sem nada em comum), justamente, porque são patologias ainda sem cura, mas cujo diagnóstico precoce possibilita a qualidade de vida dos pacientes.

Conheça cada doença

Alzheimer

Transtorno neurodegenerativo progressivo que se manifesta por deterioração cognitiva e da memória, comprometendo as atividades de vida diária e provocando alterações comportamentais.

Essa doença afeta mais os idosos, sendo responsável por mais da metade dos casos de demência na população com mais de 65 anos.

Lúpus

Doença autoimune caracterizada pela produção de autoanticorpos e inflamação em diversos órgãos e dano tecidual.

A causa ainda é desconhecida, mas sabe-se que fatores genéticos, hormonais e ambientais podem resultar no desencadeamento da doença.

As características clínicas variam de um indivíduo para outro, e a evolução costuma ser crônica, com períodos mais acentuados e outros de remissão.

Fibromialgia

Doença silenciosa, não detectável em exames laboratoriais e que não causa qualquer transformação externa na pessoa, que se manifesta como uma dor crônica caracterizada por se disseminar por várias partes do corpo e provocar fadiga, distúrbios de sono e episódios depressivos.

Como marcar consulta no HUAC

No caso de pacientes de Campina Grande, a primeira consulta em cada especialidade é agendada diretamente na Unidade Básica de Saúde (UBS), que providencia a marcação da consulta. É necessária a apresentação do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Para pacientes dos 176 municípios pactuados com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, a regra muda.

O usuário deve se dirigir à Secretaria da Saúde da cidade onde mora, e a instituição faz a solicitação de atendimento, por meio do Sisreg, à Central de Regulação de Campina Grande, que faz a marcação no HUAC. Também é imprescindível a apresentação do cartão do SUS.