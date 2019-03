Hotelaria de João Pessoa tem taxa de ocupação de 91% para período de Carnaval

A Capital paraibana se divide entre as praias e a riqueza do Centro Histórico, uma combinação que tem atraído cada vez mais turistas.

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-PB) aponta que a taxa de ocupação na rede hoteleira é de 91,5% para o período de Carnaval neste ano, o que representa mais de nove mil pessoas hospedadas nos leitos cadastrados em João Pessoa.

Em todos os feriados do ano passado, a taxa de ocupação hoteleira na Capital oscilou acima de 80%. Com o feriado prolongado, João Pessoa recebe muitos visitantes de estados vizinhos.

O Carnaval de João Pessoa vem ganhando força dentro e fora da Paraíba. A cidade apresenta um período pré-carnavalesco agitado, com muitos blocos.

No entanto, na semana do feriado de Carnaval é possível desfrutar a tranquilidade da cidade, com o cenário paradisíaco das praias e a riqueza cultural do Centro Histórico. Essa junção cria o desejo de conhecer a cidade e aumenta o fluxo turístico.

Para o secretário de Turismo da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), Fernando Milanez, a divulgação da Capital em feiras especializadas tem incrementado a procura pela cidade.

“Temos mostrado João Pessoa por vários lugares do Brasil e até exterior. A gestão do Prefeito Luciano Cartaxo tem tido um olhar bastante especial para o turismo com obras de infraestrutra e revitalização. Aliado a isso, o título da cidade criativa da Unesco nos coloca em outro patamar na rota turística. Temos que comemorar esse índice, mas acreditando que há espaço para um crescimento ainda maior”, destacou.