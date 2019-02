Hospital de Trauma de Campina registra mais de 70 atendimentos por acidentes de moto

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, realizou 480 atendimentos neste fim de semana (16 e 17).

O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora do sábado (16) até as primeiras horas desta segunda-feira (18). Os casos envolvendo motos lideraram as entradas nos plantões durante o período.

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, dos 480 atendimentos, 72 foram vítimas de acidentes de moto. Ainda foram registrados casos de vítimas de acidente de automóvel (seis), agressão física (13) e arma branca (dois). Os demais atendimentos médicos foram na clínica médica e na pediatria.