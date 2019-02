Hospital de Trauma de Campina realiza mais de 8 mil atendimentos em janeiro

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, que integra a rede hospitalar do Governo do Estado, prestou no mês de janeiro 8.294 atendimentos no setor de emergência e realizou 744 cirurgias.

Desse total, foram registrados 757 atendimentos às vítimas de acidentes de motos. Também houve atendimentos a pacientes feridos por arma branca (45), projéteis de arma de fogo (13), queimaduras (63), atropelamentos (56), acidentes com bicicleta (61) e acidentes de carro (74). Os demais atendimentos foram na clinica médica e na pediatria.

Em 2018, no mesmo período foram realizadas 735 cirurgias e atendidas 7.484 pessoas sendo registrados 737 atendimentos a vítimas em acidentes de motos. Também houve atendimentos às vítimas de arma branca (40), projéteis de arma de fogo (45), queimaduras (67), atropelamentos (47), acidentes com bicicleta (85) e acidentes de carro (97).

O Hospital de Trauma de Campina Grande disponibiliza 292 leitos, 340 médicos, sendo 64 em regime de plantão presencial 24 horas. O hospital dispõe de seis salas no bloco cirúrgico.

A unidade é referência em Trauma para 203 municípios da Paraíba, além de alguns municípios do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará.