Hospital de Trauma atende oito vítimas de violência no bloco Virgens de Tambaú

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 25 de fevereiro de 2019 às 11:48.

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, realizou, durante o fim de semana, 637 atendimentos, os casos classificados graves ou gravíssimos foram 189, uma média de três pacientes a cada 10 minutos. Nesse período, a unidade de saúde realizou 42 procedimentos de alta e média complexidade.

O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora da sexta-feira (22) até as primeiras horas desta segunda-feira (25).

Nesse domingo (24), quando aconteceu o desfile do bloco pré-carnavalesco Virgens Tambaú, deram entrada na unidade de saúde oito casos: seis por agressão física, duas armas de fogo, sendo que desses pacientes, um foi a óbito. Esse número representa um aumento de 60% nos casos de pacientes feridos na festividade, se comparado com o ano passado, quando apenas cinco pessoas deram entrada, vítimas de agressão física.

No fim de semana, os acidentes envolvendo quedas (112) e motos (84) lideraram respectivamente as entradas, na unidade hospitalar. Outros casos de destaque na emergência foram: corpo estranho (42), trauma (36), Acidente Vascular Cerebral (22), agressão física (21), atropelamento (13), pancada (12), queimadura (12), arma branca (10), corte (oito), acidente de automóvel (oito), arma de fogo (oito) e acidente de bicicleta (dois).