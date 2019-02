Homens suspeitos de violência doméstica são presos em municípios da PB

Dois homens foram presos por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) nessa quarta-feira (20), em Alagoinha e Belém, suspeitos de violência doméstica.

Na primeira ocorrência, o Destacamento de Alagoinha, que pertence a 2ª Companhia, foi solicitado por uma mulher que informou que seu marido estava em casa embriagado e ameaçando-a com uma faca.

A guarnição, ao comparecer ao local, solicitou que o suspeito abrisse a porta, porém, ele saiu armado com uma faca na mão, investindo contra a guarnição, mas foi rapidamente contido. Ele foi desarmado e, após ser preso, foi conduzido à delegacia.

Em Belém, cidade que pertence a 3ª Companhia, o Copom recebeu uma denúncia informando que um homem estaria no interior da residência agredindo fisicamente a sua companheira.

A guarnição, comandada pelo sargento Laerson, se dirigiu até o local e, após constatar a veracidade da denúncia, prendeu o suspeito e o conduziu até a delegacia.

OUTRAS OCORRÊNCIAS – No bairro do Rosário, em Guarabira, um adolescente infrator foi apreendido com uma pequena quantidade de substância semelhante à maconha e uma moto com restrição administrativa.

Os policiais das guarnições da Rádio Patrulha e Força Tática, sob o comando do major Silva Ferreira, realizavam operações policiais no local quando visualizaram o adolescente em atitude suspeita.

Após a abordagem, a guarnição da CPTran foi acionada realizar o procedimento em relação à moto e o adolescente foi encaminhado à delegacia.

Em Araçagi, um homem foi preso suspeito de lesão corporal grave contra outro, durante um evento festivo que acontecia na cidade e que teria sido motivado por uma antiga rixa entre os dois, envolvendo a atual companheira do suspeito, que teve um relacionamento com a vítima.

Ele foi preso logo em seguida por militares que realizavam o policiamento no local e que impediram a fuga dele.

A vítima foi socorrida para o Hospital Regional de Guarabira, onde recebeu atendimento.