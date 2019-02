Homem é preso suspeito de prática de adulteração de veículo

A Polícia Civil da Paraíba conseguiu prender um homem suspeito de praticar adulteração de veículo. O carro, que havia sido alvo do crime, também foi localizado pelos investigadores.

O fato ocorreu nessa quinta-feira (31) na cidade de Campina Grande, a 131 quilômetros de João Pessoa.

O preso foi identificado como Wendson de Araújo Silva, mais conhecido como “Camelo” ou “Magão”, de 25 anos de idade. Ele é residente no bairro de Santa Rosa, no mesmo município.

Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) conseguiram realizar a prisão, após analisar imagens de um acidente de trânsito ocorrido na manhã dessa quinta-feira (31).

O acidente ocorreu na Avenida Floriano Peixoto. Na ocasião, um veículo em alta velocidade, ocupado por quatro homens, colidiu contra um poste e, por pouco, não feriu algumas pessoas que estavam no local.

Os ocupantes do veículo estavam de posse de arma de fogo. O fato foi comunicado ao Disque Denúncia 197. Os policiais encontraram no porta-malas do carro algumas ferramentas que possivelmente foram usadas na prática de crimes.

Após realizar diligências, os policiais conseguiram identificar um dos quatro ocupantes do veiculo. O suspeito foi localizado e preso na tarde dessa quinta.

Ele foi autuado pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e direção perigosa e foi conduzido para a carceragem da Central de Polícia Civil.