Homem é preso suspeito de matar o pai e enterrar o corpo em barreiro

Conforme o delegado Carlos Seabra, que investiga o caso, em depoimento à polícia, Marcos Antônio Queiroga de Assis, de 45 anos, informou que havia se desentendido com o pai, Francisco Honório de Queiroga, um idoso de 78 anos, no último dia 6, e agredido-o em meio a uma discussão.

No entanto, ainda em depoimento, o suspeito alegou que após a discussão teria ficado tudo bem com o pai, mas que na madrugada do último dia 10, ao ter acordado para beber água, o encontrou morto.

“Essa é a versão que ele apresenta, dizendo que ficou com medo de que a polícia achasse que ele teria matado o pai e que por isso o enterrou, na noite do dia último dia 11, em um terreno vizinho ao local onde eles moravam”, disse o delegado.