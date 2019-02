Homem é preso em JP após usar estacionamento de supermercado para vender drogas

Um homem foi preso na noite desse sábado, 9, suspeito de usar o estacionamento de um supermercado, localizado no bairro dos Bancários, em João Pessoa, como ponto de venda de drogas.

Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar flagrou no estacionamento do supermercado Genésio Figueiredo Neto, de 53 anos, em um carro com uma quantidade de maconha.

O suspeito foi preso, mas afirmou ser apenas um usuário.

Porém, na casa de Genésio foram encontrados mais maconha, haxixe, uma balança de precisão, uma arma e munições.

A Polícia acredita que Genésio estaria no local para fazer uma entrega.

*informações do JPB