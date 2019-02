Homem é preso em flagrante após esfaquear a esposa, a sogra e a avó da companheira

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após esfaquear a esposa, a sogra e a mãe da sogra na noite desse sábado, 23, no município de Areial, Agreste do Estado.

O suspeito, identificado como Josiano Santos Oliveira, disse à Polícia que cometeu o crime porque as vítimas “o irritaram”.

Cíntia Cordeiro Sampaio, 35 anos, esposa de Josiano; Marinete Cordeiro Sampaio, 58 anos, sogra do suspeito; e Maria Alves Correia, 78 anos, avó de Cíntia foram socorridas e levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

Porém, a avó de Cíntia não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Conforme o relato da esposa do suspeito, que já teve alta e não corre mais risco de vida, o marido toma remédio controlado e estava cortando uma carne, quando, em o que Cíntia acredita ter sido um surto, avançou sobre ela, a mãe e a avó e começou a esfaqueá-las.

Durante o ato de violência, a filha do casal, que estava em casa no momento do crime, conseguiu sair ilesa e chamar a polícia.

Por sorte, as vítimas conseguiram se trancar no banheiro da casa até o momento em que a Polícia Militar chegou e prendeu Josiano, que estava com uma faca de 14 polegadas.

Apesar da esposa acreditar que o marido tenha sofrido um surto e alegar que o homem é calmo e nunca tenha, até então, cometido nenhum ato de violência, o delegado responsável pelo caso, Lamartine Lacerda, afirmou que o suspeito demonstrou “frieza e calculismo” ao agredir as vítimas.

“Ele estava absolutamente articulado, compenetrado no que fazia e simplesmente resolveu matar essas vítimas”, frisou o delegado, que confirmou ainda que o homem não estava alcoolizado e nem havia sinais de uso de drogas.

Josiano foi encaminhado para a Cadeia Pública da cidade de Esperança e está à disposição da Justiça.