Homem é morto a facadas após discussão em Campina

Um homem de 27 anos foi assassinado com golpes de faca, após discutir com um colega por causa de uma coleira artesanal para cachorro. A informação foi repassada pela Polícia Civil e o crime aconteceu neste sábado (9), em uma oficina de artesanato, localizada no bairro do José Pinheiro, em Campina Grande.

De acordo com a delegada Nercília Dantas, que investiga o caso, o suspeito e a vítima compartilhavam do mesmo hobby de criar cachorros e tinham encomendado duas coleiras a um artesão para os animais. No entanto, com o dinheiro que repassaram para o homem, só foi possível confeccionar uma coleira, o que acabou gerando uma discussão entre os dois.

“Eles foram juntos buscar essas coleiras, na tarde de ontem, e quando viram que só tinha uma começaram a discutir para ver com quem ficaria, trocando ofensas um com o outro. A vítima saiu e o acusado começou a fazer provocações, de modo que ela retornou. Nesse momento, o acusado pegou uma faca da oficina de artesanato e desferiu os golpes”, explicou a delegada.

A vítima, identificada como Jefferson do Nascimento Almeida, ainda chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O homem suspeito de ter praticado o crime foi identificado pela Polícia Civil, mas conseguiu fugir.

A polícia pede que as pessoas que tiverem informações sobre o paradeiro do suspeito colaborem com as investigações, fazendo denúncias anônimas através do número 197, o Disque Denúncia da Polícia Civil.

Com informações do G1pb