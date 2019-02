Hoje tem “Pé de Muleck” no Forró da Vila do Artesão

Para este sábado, dia 09 de fevereiro, a Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), confirmou a realização de mais uma edição do Forró na Vila, tendo como atração o trio Pé de Muleck. O arrasta pé com entrada gratuita acontece a partir das 14h na Praça de Alimentação da Vila do Artesão, em Campina Grande.

Além de ações com foco na valorização da cultura local, o Forró na Vila é uma excelente opção de lazer gratuito para amigos, famílias, casais e grupos que gostem de um autêntico arrasta pé.

O presidente da Amde, vereador Nelson Gomes Filho, reforçou o convite para que todos prestigiem mais uma ação do projeto.

“Desde que reativamos o projeto temos realizado um grande esforço com o objetivo de melhorar cada vez mais as ações, promovendo até uma grande reforma na Praça de Alimentação da Vila do Artesão para acomodar melhor os visitantes. Desejamos sempre um grande público visitando o local e aproveitando as ações, por isso renovo sempre o convite para que todos compareçam e prestigiem”, destacou.

Além das programações artísticas, o público que visitar a Vila do Artesão pode aproveitar o espaço público para conhecer o artesanato produzido em Campina Grande, degustar a melhor comida regional e usufruir de serviços de beleza. São mais de 200 artesãos produzindo e comercializando seus produtos. A Vila do Artesão funciona das 10h às 18h da segunda-feira ao sábado.