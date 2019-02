Hoje tem cobertura especial no Paraibaonline: Bloco da Saudade

Ao longo deste final de semana, você acompanhará no PARAIBAONLINE matérias especiais com fotos e vídeos acerca do 28º desfile do Bloco da Saudade, em Campina Grande, com início da concentração previsto para as 16h.

No domingo, haverá uma galeria de fotos com imagens que marcam o início do carnaval fora de época da cidade.