Hemocentro de Campina Grande apela por doações de sangue antes do Carnaval

A diretora do Hemocentro de Campina Grande, Elília Pombo, fez um apelo aos doadores de sangue que, antes de saírem da cidade para curtir o Carnaval em outra localidade, realizem a doação.

O apelo é devido ao fato de que, nesta época do ano, como também no período junino, os estoques dos hemocentros ficam mais escassos.

– Temos uma baixa nos estoques nesse período e sofremos um pouco com a saída das pessoas da cidade para outros locais. Historicamente, no início e meio do ano, como no São João, temos que recorrer à mídia pedindo que as pessoas, antes de irem para a folia, realizem suas doações – disse.

Ela ainda ressaltou a importância de pessoas que tenham sangue com fator RH negativo, que é mais raro, também realizem as doações.

– Ficamos com mais dificuldade quando precisamos atender um paciente que é RH negativo. Fazemos apelo para que quem tenha esse tipo de sangue ser um doador fidelizado, já que apenas 8% da população porta esse tipo – finalizou.

*As informações são da Rádio Campina FM