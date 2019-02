Hemocentro da Paraíba lança campanha de Carnaval para doação de sangue

O Hemocentro da Paraíba realizou, na manhã desta terça-feira (26), mais uma ação da Campanha de Carnaval 2019 para incentivar a doação de sangue.

Com o tema “Ô abre alas que eu quero doar”, a ação contou com o apoio da Orquestra de Frevo Paraíso Tropical e das palhacinhas BemTeVi e BomVêTu, que participaram de uma panfletagem educativa, em um semáforo próximo ao banco de sangue, e o desfile do Bloco do Folião Doador, no interior da instituição.

Para fortalecer ainda mais a campanha, colaboradores da Caixa Econômica Federal estiveram em Caravana Solidária doando sangue.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Ações Estratégicas do Hemocentro da Paraíba, Elaine Santana, a campanha aposta na mobilização das pessoas para salvar vidas.

“É fundamental promover ações para atrair mais pessoas a doarem sangue, sobretudo durante o período que antecede o carnaval. Nesta época do ano, os estoques caem, devido à ausência de doadores, além do aumento da demanda por sangue”, pontuou a coordenadora.

“O Hemocentro depende da solidariedade de pessoas altruístas que, pensando no próximo, fazem a doação de sangue antes de brincar o carnaval”, finalizou Elaine Santana.

Com o salão de recepção de doadores decorado com máscaras e serpentinas, quem foi ao Hemocentro teve uma recepção especial. O frevo se misturou à doação de sangue e contagiou os doadores.

“Na minha primeira doação de sangue ser recepcionado por uma animada folia carnavalesca é muito bom. Se já queria ser um doador frequente, agora, pode sempre contar comigo”, declarou Elias de Oliveira. Willams Soares também estava satisfeito: “Hoje, fiz minha primeira doação de sangue. Vim trabalhar divulgando a empresa onde trabalho, parceira do evento, e decidi fazer parte desta corrente do bem. É muito gratificante”.