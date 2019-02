“Há uma revolta”, diz presidente do Sintab sobre servidores da Saúde

Os servidores da Saúde em Campina Grande estão revoltados com a gestão do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), na avaliação de Giovanni Freire, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab).

Segundo o sindicalista, a prefeitura não cumpre o Plano de Cargos, não promove o reajuste do piso salarial e nem mesmo proporciona condições básicas de trabalho para os agentes de combate às endemias (ACE) e os agentes comunitários de saúde (ACS).

“Há uma revolta muito grande nestas duas categorias”, destacou.

A situação se reflete no atendimento ao público. Segundo ele, várias Unidades Básicas de Saúde da cidade apresentam desde problemas de infraestrutura, passando por deficiência nos equipamentos até falta de higiene.

O caso de Catolé de Zé Ferreira é o mais grave, segundo ele. Lá, “correm riscos os servidores e a população”, afirmou. “Todo o madeiramento está coberto por cupim. Placas de gesso caíram. O ar-condicionado e geladeira não funcionam. A sala do dentista está interditada”, descreveu.

Presidente do Sintab, Giovanni Freire diz ainda que procurou o prefeito e a secretária de Saúde em busca de soluções para estes e outros assuntos das categorias, mas que não obteve retorno por parte da gestão municipal.