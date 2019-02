Grupo que assaltou salão de beleza em Campina Grande é preso pela polícia

A Polícia Militar prendeu, em flagrante, um grupo suspeito de assaltar um salão de beleza, nessa quarta-feira (27), no bairro do Catolé, em Campina Grande. Quatro suspeitos, um deles adolescente, foram detidos. Três já tinham passagem pela polícia. Na ocasião, dois veículos foram localizados.

Logo que a PM foi informada do assalto no estabelecimento comercial, policiais do 10º Batalhão iniciaram as diligências e conseguiram rastrear e interceptar os suspeitos na BR-230, saída de Campina Grande para João Pessoa.

“Eles foram interceptados com o veículo usado no assalto ao salão, foram detidos, e na casa de um deles, conseguimos localizar outro carro, desta vez com registro de roubo”, explicou o comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Francimar Lins.

As vítimas reconheceram os suspeitos, e os objetos pessoais roubados foram recuperados pela PM. Todo o material e o grupo criminoso foram encaminhados para a 6ª Delegacia Distrital. O grupo foi autuado por associação criminosa, roubo e cárcere.

Um quinto suspeito, que é apontado como líder e que estaria com as armas utilizadas na ação, foi identificado e segue procurado pela PM. A participação do grupo em outros crimes deve ser investigada.