Grupo Caoa cogita comprar fábrica da Ford

O recente anúncio do fechamento da fábrica da Ford localizada em São Bernardo do Campos (SP) tem um alcance que vai muito além do já expressivo impacto na economia e na disponibilidade de postos de trabalho na região.

A chegada da montadora americana ao País teve a participação do ilustre paraibano e ex-presidente da República Epitácio Pessoa, que atraiu o investimento para cá, em meados da década de 20 do século passado.

Na fábrica desativada há poucos dias foram montados veículos que marcaram a história dos automóveis no País, a exemplo Corcel, Del Rey, Escort e por último o Fiesta.

De acordo com cálculos do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas), a desativação da fábrica implica na supressão de aproximadamente 24 mil postos de trabalho, considerando toda a cadeia produtiva (indústria de autopeças).

É bom lembrar que a GM também está ameaçando desativar as suas unidades do País, caso o governo não acene com incentivos fiscais – uma ´injeção na veia´ que permeia o segmento automotivo no País desde os seus primórdios, e que já carreou para o segmento centenas de bilhões de reais.

O grupo Caoa, com origem em Campina Grand (empresário Carlos Alberto Oliveira Andrade), já manifestou publicamente a intenção de comprar as instalações da fábrica da Ford.

Em nota divulgada, a Caoa salienta que há quatro décadas tem uma “forte parceria” com a Ford, por ser até os dias atuais a maior distribuidora da marca norte-americana na América Latina.

“Dessa forma, é natural que a Caoa e a Ford conversem sobre futuras negócios, assim como ocorre com outras empresas sempre que há uma boa oportunidade”, frisa o comunicado.

*fonte: coluna Aparte, com o jornalista Arimatea Souza. Para ler a coluna inteira, acesse AQUI.